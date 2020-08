Flavio Briatore e il Billionaire, Eliana Michelazzo positiva al coronavirus e in gravi condizioni: "Denuncio tutti"

28 agosto 2020 a

Anche Eliana Michelazzo ha preso il coronavirus in Costa Smeralda, e ora, ricoverata a Roma, si dice pronta a denunciare i locali sardi da lei frequentati durante le vacanze, tra cui il Billionaire di Flavio Briatore. "Sono stata portata con l'ambulanza al Pronto soccorso del Gemelli, mi sono svegliata con il sangue in gola e molto affanno", aveva spiegato l'ex manager di Pamela Prati all'agenzia Adnkronos. Ora le sue condizioni si sarebbero aggravate e per questo la palla è passata al suo legale Daniele Bocciolini, che sempre all'Adnkronos ha spiegato: "Ci riserviamo di valutare la presentazione di una denuncia-querela anche solo al fine di verificare se nei mezzi utilizzati per gli spostamenti e nei locali frequentati da lei e da altri turisti, famosi e non in Costa Smeralda siano state commesse violazioni della normativa anti-Covid. La salute viene prima del business e del divertimento".

"Se non sono rispettate le norme atte a contenere il contagio - ha continuato l'avvocato -, chi ha sbagliato è giusto che paghi. Se ci sono stati errori ci sarebbero responsabilità ben precise anche penalmente rilevanti e le pene sono molto severe". "Al Billionaire ballavamo ammassati - aveva ammesso la Michelazzo -, ci sputavano contro aria gelida. Non si respirava e si sudava". Nel locale di Briatore si è verificato un vero e proprio focolaio con oltre 60 dipendenti positivi (e lo stesso manager contagiato), mentre secondo indiscrezioni la Procura consulterà il registro degli ospiti per "tracciare" i possibili infetti.

