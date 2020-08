Valerio Staffelli, a Striscia la Notizia un altro lutto terrificante: "Mi ha insegnato lui a dire Come la va"

28 agosto 2020 a

Un brutto momento per Valerio Staffelli, storico inviato di Striscia la notizia. E’ morto suo padre Gennaro - detto Ciccio. Che è morto in circostanze ancora da chiarire. “Come la va” è un modo con cui Ciccio salutava i suoi clienti. Valerio lo ha poi “rubato” come mood per i suoi servizi televisivi.

“Grazie a lui ho potuto intraprendere la strada del mondo dello spettacolo, lavoravo nel suo negozio e poi facevo provini a destra e a manca, senza il sostegno di quello stipendio non ci sarei mai riuscito”, ha detto Staffelli sui social. Pochi anni fa l’inviato di Striscia ha perso suo fratello Alessandro, medico odontoiatra. Aveva 51 anni.

