Claudio Bisio, la madre morta per sospetto coronavirus. Il dramma nel lockdown: "La cosa più triste?"

L’addio a sua madre, forse morta di coronavirus, porta nelle mente di Claudio Bisio (uno dei comici più apprezzati) una marea di ricordi. Che affida al Corriere della Sera. "Il problema resta a monte, l’aver fatto decadere il ruolo dei medici di base - dice l’artista -. La cosa più triste per un attore oggi? Le sedie vuote davanti". La madre di Bisio è venuta a mancare il 4 aprile scorso, in pieno lockdown. Sin da subito Claudio aveva detto che le circostanze legate alla morte di sua madre erano ancora poco chiare, soffriva anche di altre patologie pregresse. Oggi l’attore guarda al futuro senza perdere quell’ottimismo che lo contraddistingue da sempre. Grazie alla tecnologia, Zoom ad esempio (l’app che permette una videochat allargata), è stata possibile persino una reunion di Zelig. Adesso c’è all’orizzonte un nuovo spettacolo, ideato proprio durante la quarantena. S’intitola: Ma tu sei felice?. Lo show è in scena in giro per l’Italia grazie ad un supporto che vede in prima linea il figlio di Claudio. Chi lo conosce bene ci dice che è un "mago delle tecnologie".

