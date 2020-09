Federico Zampaglione, mister Tiromancino chiede l'aiuto ai fan: "Indovinello, qual è il titolo?"

Francesco Fredella 01 settembre 2020 a

a

a

Tre lettere, per adesso. Segnatele: F.T.V. Di cosa si tratta? Semplice, sono le iniziali del titolo della nuova canzone di Tiromancino (alias Federico Zampaglione). Il nuovo brano, che uscirà settembre, sarà una bomba. Ce lo svela in esclusiva chi ha ascoltato la canzone. Zampaglione sui social dice: “Indovina, indovinello. Qual è il titolo della canzone? Chi ci riesce ascolterà il brano in anteprima. Una ghiotta iniziativa, che sta facendo scatenare i fan. Intanto, Tiromancino - che ha trascorso l’estate in Puglia - potrebbe sposare molto presto l’attrice Giglia Marra. Non si sa ancora la data, ma il “sì” arriverà sicuramente nel 2021.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.