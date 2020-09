Rocco Casalino, l'affondo di Roberta Beta: "Aveva capito tutto. Quando con Giucas Casella..."

01 settembre 2020 a

"Un'esperienza pazzesca che rifarei domani". Roberta Beta ricorda così il suo Grande Fratello, ammettendo che vorrebbe trovare gli stessi concorrenti della prima edizione. E tra questi spunta anche niente di meno di Rocco Casalino: l'uomo che ora siede a fianco di Giuseppe Conte come portavoce, ma che in passato fu volto notissimo del programma di Mediaset. L'intuito per gli affari il braccio destro del premier l'ha sempre avuto: "Casalino - racconta l'ex concorrente al Giornale - era già ambiziosissimo all'epoca. Era l'unico che diceva noi stiamo facendo un botto di share e io pensavo ma chi vuoi che ci guardi, là fuori?'. Aveva capito tutto, ha sempre visto oltre. Si faceva ipnotizzare da Giucas Casella a Buona Domenica e oggi dà la mano alla Merkel e a Trump".

Non può dire lo stesso la Beta che, per sua stessa ammissione, conferma: nella vita "avrei potuto fare molto di più, ma ho avuto paura di finire tritata dal mondo dello spettacolo, da una certa tv. Il produttore Pascal Vicedomini mi disse se vuoi far carriera devi farti seguire da Lele Mora non accettai". Il "no" arrivò anche a Maria De Filippi. Il motivo? "Mi voleva arruolare come opinionista in una delle prime edizioni di Uomini e donne, rifiutai e lei mi raddoppiò l'offerta economica. Rifiutai comunque, ho pensato che figura ci faccio, se ora accetto?". E così ha optato per Barbara d'Urso e il suo Pomeriggio Cinque.

