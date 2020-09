Gerry Scotti terremota Mediaset: "Io in Rai? Ecco a quali condizioni"

03 settembre 2020 a

Gerry Scotti non esclude nulla, neppure un approdo in Rai. L'affermazione che fa tremare il Biscione è arrivata in una lunga intervista dove il re del quiz ha ammesso: "A Mediaset sono stati bravi a farmi questa gabbia dorata, con un contratto che ogni due o tre anni si auto-rinnova. Scade l’anno prossimo. Dalla Rai, per convincermi - dice al settimanale Oggi -, dovrebbero propormi una 'cosona': il problema è che lì per ragioni politiche i dirigenti cambiano ogni tre mesi e una 'cosona' ha bisogno di tempo per decantare e realizzarsi. Coi miei dirigenti di Cologno vado d’accordo e bisticcio, ma c’è un grande vantaggio: sono gli stessi da 30 anni".

Il suo futuro dunque sembra nell'azienda di Pier Silvio Berlusconi. E poco importa se tutti lo collegano ai giochi di indovinelli televisivi: "Noi sappiamo tutti fare bene solo una cosa. E vive in pace colui che si accontenta di fare quella cosa. Vedo tanti colleghi che si tormentano perché vorrebbero fare altro, io sto bene così". Ma i sogni sono dietro l'angolo: "Mi piacerebbe - ammette - fare divulgazione scientifica, alla Angela, padre e figlio; e avere un mio salotto tv, stile Maurizio Costanzo show".

