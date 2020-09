Gigi Sabani, il ricordo del figlio Simone: "Papà e quella gavetta che oggi non esiste più"

Francesco Fredella 04 settembre 2020 a

Tredici anni senza Gigi Sabatini, re della risata e delle imitazioni. Le ha fatte tutte: da Corrado a Berlusconi, passando per Celentano. Un successo strepitoso finito all’improvviso, quando un infarto l’ha portato via per sempre. Era il 4 settembre 2007. A distanza di anni suo figlio Simone, che oggi ha 40 anni, lo ricorda con tanto affetto. “Conservo il ricordo di un rapporto tra genitore e figlio che stava nascendo, ma il destino ci ha divisi. Vivo di ricordi. Lo penso sempre”, svela Sabani jr.

“Papà faceva il centralinista. Mamma lo ha conosciuto per uno scherzo telefonico. Il primo approccio fu così così, pensate. Strano, ma vero”, racconta Simone Sabani. “Lui lavorava come tanti sbarcando il lunario come meglio si poteva fare. Era figlio di un cameriere. Non aveva una lira in tasca, ma aveva la passione per il mondo dello spettacolo. Ha fatto la vera gavetta. Oggi forse è un po’ difficile una cosa simile. Papà - però- fece la clack e con la sua Fiat 126 girava l’Italia facendo le serate. Fino a quando, dopo aver conosciuto mamma, comprò una Mercedes. Fu il primo vero acquisto dopo una serie di sacrifici a pochi soldi. Appena la ritirò sulla Salaria s’innervosì perché sentiva suonare il clacson. Capì che era stato lui stesso a strombazzare e disse: “Non avevo mai avuto una macchina con uno sterzo così...”, continua Sabani jr Che ogni tanto si cimenta con le imitazioni. “Adoravo quando vestiva i panni di Lucio Dalla. La cosa bella è che entrava nei personaggi, non era mai offensivo”, dice chiacchierando con Libero.

Ma Sabani era molto pauroso. Ansioso. “Verissimo. Era sempre in tensione per tutto. Avevo nove anni e lui arrivò preoccupatissimo a scuola per dirmi che c’era una persona che lo pedinava. Chiamò addirittura una guardia del corpo. Solo alle finì gli svelai che ero io a fargli scherzi al telefono. Restò di pietra”, dice Simone che ha un fratellastro: si chiama Gabriele ed è nato dalla relazione tra Sabani e Raffaella. Il piccolo Gabriele, però, non ha mai conosciuto suo padre (morto prima della sua nascita).

