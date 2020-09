Vittorio Sgarbi dà la mano all'attrice Sara Serraiocco? Panico da coronavirus, al Festival di Venezia finisce malissimo

06 settembre 2020 a

a

a

Tensione al festival del cinema di Venezia. Tutta "colpa" di Vittorio Sgarbi, che non nutre grande fiducia nelle misure di distanziamento sociale per il contenimento del coronavirus. E così, come mostra il video del Corriere.it che potete vedere qui sotto, ecco che durante la consegna dei premi Kinéo la tensione sale alle stelle. La ragione? Sgarbi deve premiare l'attrice abruzzese Sara Serraiocco, 30 anni. E quando lo fa, le stringe le entrambe le mani. Lei tentenna, poi si ritrae e sbotta a bassa voce: "Teniamo le distanze, dobbiamo rispetto a chi è ammalato". E ancora, si sente il presentatore affermare: "Vittorio, ti prego". Dunuqe la replica secca del critico d'arte, pronunciata con voce calma: "Vero, non porto la mascherina per favorire le distanze. E aggiungo, amiamo di meno". A quel punto, la Serraiocco fuge via arrabbiata. Sgarbi conclude estraendo una mascherina con una capra e si produce nel rituale "capra, capra", rivolto ai presenti.

"Se Berlusconi dovesse peggiorare...". La grande paura di Vittorio Sgarbi: le parole che nessuno poteva immaginarsi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.