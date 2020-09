Striscia la Notizia, ricordate Fanny Cadeo? Pazzesco: ecco com'è oggi, 16 anni dopo il tg

11 settembre 2020 a

Ve la ricordate Fanny Cadeo, la mitica velina di Striscia la Notizia che animò il bancone del tg satirico di Canale 5 dal 1992 al 1994? Bene, oggi ha 50 anni ed è ancora meravigliosa: lo dimostrano le foto che pubblica sul suo profilo Instagram, una delle quali qui sotto in calce. Dopo la parentesi al tg di Antonio Ricci, Fanny Cadeo è diventata attrice: ha recitato a teatro e in molte serie tv. Ma la sua vera "passione" è per la figlia, Carol, a con cui il legame è profondissimo. Negli ultimi anni la Cadeo ha recitato anche in soap quali La squadra e Un posto al sole. In una recente intervista, Fanny, parlando della sua parentesi a Striscia la Notizia aveva affermato: "Non avevo ben chiaro cosa avrei fatto da grande. Striscia mi ha permesso di chiarirmi le idee. Il mio ricordo non può quindi che essere estremamente positivo".

