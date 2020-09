Che tempo che fa, torna Fabio Fazio? Subito il "patto giallorosso": toh che caso, ecco il primo super-ospite

25 settembre 2020 a

Sta per ripartire anche la stagione di Fabio Fazio, tornato su Rai 3 con il suo Che tempo che fa. La prima puntata questa domenica, il 27 settembre, a partire dalle 20, si tratta della 17esima edizione del programma che promette una "ventata d'aria fresca". Sarà, ma a giudicare dagli ospiti non sembra proprio così: ovviamente Roberto Saviano, dunque la comica Luciana Littizzetto ed Enrico Brignano. Confermata la formazione del cosiddetto "tavolo", con Nino Frassica, Gigi Marzullo, il Mago Forest, insieme a Filippa Lagerback. E ancora, il virologo Roberto Burioni, che parlerà di coronavirus. Ma ovviamente c'è spazio anche per la politica. Chi il super-ospite? Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri grillino, subito convocato da Fabio Fazio. Come a "sancire" il definitivo patto tra Pd e M5s, una sorta di "fusione" tra le forze politiche giallorosse proposta a Che tempo che fa.

