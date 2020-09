Anna Falchi e Giancarlo Magalli a Domenica In, la battuta spinta nel pomeriggio Rai: "Ma come ti viene in mente?"

27 settembre 2020 a

Tra Giancarlo Magalli e le colleghe donne non è andata sempre liscia. La sua faida con Adriana Volpe è nota, e da quest'anno a I fatti vostri è affiancato da Samanta Togni, ex Ballando con le stelle, che ha già avuto modo di pizzicare in diretta con una battuta cattivella ("Ma ti sei addormentata?").





Intervistato da Telepiù, lo storico conduttore Rai ha raccontato di aver avuto, oltre alla Volpe, un rapporto complicato anche con Anna Falchi a Domenica In: "Lei si mise a raccontare una barzelletta spinta. Un episodio imbarazzante. Ma come ti viene in mente di fare una cosa così nel pomeriggio di Rai 1?". In ogni caso, spiega, "ho lavorato con decine e decine di colleghe, non ho mai avuto problemi. Sono solo tre su un'ottantina di colleghe, la statistica è dalla mia parte".

