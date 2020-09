I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe e Marcello Cirillo in diretta: "Torneranno quando sarò morto"

14 settembre 2020 a

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: una lite infinita. Nella nuova edizione de I Fatti Vostri e il conduttore non ha perso occasione per attaccare l’ex collega. Presentando la nuova partner Samanta Togni, Magalli non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina alla Volpe. Giancarlo ha ribadito che il cast della trasmissione Rai è cambiato spesso nel corso del tempo – ben 30 le edizioni – ma che a lamentarsi nell’ultimo periodo sono stati i conduttori che hanno presenziato per più tempo. Un chiaro riferimento ad Adriana e Marcello Cirillo che, dopo l’addio del 2017, hanno puntato il dito contro Magalli.

“È normale alternarsi, anche io mi sono alternato con Frizzi, Castagna… alcuni non l’hanno presa bene l’alternanza ma guarda caso proprio chi è durato di più. Magari torneranno quando sarò morto”, ha fatto sapere in apertura della prima puntata. La Volpe e Cirillo hanno infatti accusato Magalli di questa estromissione dal programma. Magalli ultimamente ha ironizzato sui bassi ascolti della nuova trasmissione della Volpe.

