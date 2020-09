Anna Falchi, addio a C'è tempo per... con lacrime: crolla in diretta dopo la confessione di Beppe Convertini

18 settembre 2020 a

Lacrime d'addio per Anna Falchi. L’ultima puntata di C’è tempo per… si chiude con la commozione dei due presentatori. "Ti trovo una delle persone più belle che ho incontrato nella mia vita. E’ nata una bella amicizia, ho i brividi nel dirtelo: veramente ti amo tanto", le ha confessato Beppe Convertini confermando il grande affetto nato in questi mesi. "Idem con patate - ha risposto al Falchi, visibilmente emozionata -. Non fatemi dire altro".

Impossibile trattenere le lacrime, per poi congedarsi dal collega e amico così: "Io ringrazio prima di tutto Beppe, perché è un compagno di viaggio straordinario". Intorno al programma, che ha realizzato ascolti non esaltanti per Raiuno, si sono susseguite negli ultimi giorni voci velenose, compresa quella di una chiusura anticipata proprio a causa dello scarso riscontro di pubblico. Una cosa però è certa: la Falchi e Convertini, insieme, hanno funzionato alla meraviglia.

