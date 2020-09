C'è tempo per..., Anna Falchi entra in studio vestita così? Raptus di Beppe Convertini: cosa gli esce di bocca

15 settembre 2020 a

Testosterone alle stelle a C'è tempo per..., il programma in onda su Rai 1 al mattino dove al timone ci sono Beppe Convertini ed Anna Falchi. E il primo ha aperto la puntata di oggi, martedì 15 settembre, con un apprezzamento per la collega, che si è presentata in un vestitino verde acqua. Appena la ha vista, Convertini si è lasciato andare: "Come sei sexy oggi, Anna!". A quel punto, la showgirl e conduttrice si è fatta scorrere le mani lungo i fianchi, con fare un poco civettuolo, e gli ha risposto: "Hai visto? Solo per te, mio caro Beppe". Insomma, grande feeling tra i due, che da tempo ci hanno abituato a questo tipo di siparietti. Certo, nessuna malizia. Ma i due si stimano, eccome. Per inciso, il programma andrà in onda fino al 25 settembre, una versione extra-large che ha tenuto compagnia al pubblico della rete ammiraglia di Viale Mazzini per tutta l'estate.

