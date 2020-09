Paolo Brosio al Grande Fratello Vip, "il rischio di coronavirus nella casa"

30 settembre 2020 a

Per adesso non parla. Solo messaggi al telefono. Paolo Brosio, reduce dal ricovero per coronavirus, potrebbe entrare (finalmente) nella casa del Grande Fratello Vip. Ma annuncia: "Ho rischiato l’ingresso da positivo". All’Adnkronos dice: "Ho un contratto firmato. Non appena sono guarito io entro e faccio il mio lavoro".

"Momento non facile, mi serve l'aiuto di Dio". Paolo Brosio in ospedale, sms inquietante: timori per le sue condizioni

Sicuramente si tratta di un momento molto delicato per Brosio, che non nega di aver pregato intensamente. Ma si commuove quando sente in tv il suo nome direttamente da Signorini, Pupo e la Elia. “Mi sono commosso, mi hanno fatto una bella sorpresa”, riferendosi alle ultime faccende accadute durante la puntata. Brosio, quindi, rassicura tutti sullo stato di salute. Potrebbe tornare in gioco molto presto. Pericolo scampato. Brosio ha avuto i primi sintomi del Covid durante il periodo dell’isolamento. "E meno male che l’ho fatto sennò rischiavo di entrare nella casa del Gf Vip con i tamponi negativi ma con la polmonite!", racconta.

