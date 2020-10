Sicurezza, bellezza, cibo & musica: i segreti del party perfetto

01 ottobre 2020 a

a

a

Non si balla, ma si fa tardi. A distanza e in sicurezza. E, come prescrive la legge, chi sta ai tavoli dei locali, pure senza mascherina. In realtà, come fa notare Maurizio Pasca, presidente del SILB, le discoteche probabilmente non erano il principale luogo di contagio. Quando le disco sono tate chius, il 16 agosto, i positivi erano 400 al giorno, oggi sono molti di più.

Ma andiamo oltre, che per fortuna divertirsi è ancora possibile, in tutta Italia, partendo dalla bellezza, che in una festa è sempre fondamentale. "Anche in un periodo di restrizioni, l'immagine in un party va curata. Due modelle professioniste sul palco creano magia", spiega Icio Franzoni di Royal Management, realtà simbolo dell'intrattenimento. "Molte ragazze oggi celebri sui social o in tv hanno iniziato lavorando con la mia agenzia. Perché la notte può essere un ottimo punto di partenza per una carriera", racconta.

La bellezza è al potere, ad esempio, al Just Cavalli Milano, luogo simbolo dell'esclusività in città. Per la "Milano Wine Week", ecco una Tasting Experience. Protagonisti un bianco fermo e due bollicine lombardi tutti da gustare: Franciacorta, Oltrepò Pavese e Lugana. Ovviamente, non mancano buffet, dj set e tutto ciò che serve per una cena e una notte da sogno.

A Brescia, in Franciacorta, ecco Hotel Costez, music bar con cocktail di qualità assoluta, ogni weekend. Il 2 ottobre torna in console dj Dr. Space, colonna del locale, e al microfono c'è Brio. Il 3 ottobre ci sono Andrea Grasselli, al mixer ATCG, ed il vocalist Mapez, altro volto assai noto tra queste mura. Anche al tavolo è possibile guardare e farsi guardare.



Il divertimento prende poi strade, spensierate, spesso culinarie. Alla Locanda dei Giurati di dopo una gara a chi mangiava più arrosticini di qualità, a ottobre ecco una degustazione iberica. La Locanda propone carni d'eccellenza: fiorentina di scottona, filetto, cube roll, diaframma, Sashi AAA chocolate, T-bone di Black Angus Creekstone…A Lainate, a Labottega, invece, il punto di forza è una pizza d'autore, grazie anche al forno del locale, realizzato a Napoli dalla famiglia Izzo. E' un luogo familiare in cui lavorano artigiani del gusto e si possono gustare specialità di tutta Italia, con menu regionali come quello dedicato a Roma, tra Porchetta, Panzanella e lo sfizioso Maritozzo.

All'eccelenza culinaria del suo menu alla carta Ristorante Cost, a Milano Porta Nuova, aggiunge show già dal 2021. Ogni venerdì e sabato cocktail e piatti a cinque stelle, accompagnati dal sound di professionisti della musica come Ricky Acevedo e Dj Facchini. Cura maniacale del servizio e di ogni dettaglio completano la proposta.

Anche in Romagna e in Sardegna la formula dinner show funziona. A Ravenna e non solo, ecco Mitch B. Dal 2 ottobre, ogni sabato è in console al Lido Me Beach di Lido Adriano, mentre il 9 mette i dischi al Top Club a Rimini. L'energica "Keep Coming" su Jango Records è la traccia su cui punta adesso, e ad ottobre esce "Shout", cover della celebre hit anni '80. A Cagliari, ecco Sandro Murru Kortezman, che negli anni anni '90 ha prodotto i successi di Blackwood, Safeway o Chase: ogni giovedì è al Mag in città, mentre il sabato è allo Charme di Settimo San Pietro (CA), sempre con melodie e ritmi che mettono energia.

A proposito di energia e qualità musicale, chiudiamo con l'italiana Pequod Acoustics

. Le sue casse acustiche dal suono pulito e dal design sorprendente hanno diffuso il sound del top dj Benny Benassi al GP di Formula 1 del Mugello, il millesimo per la Scuderia Ferrari. Le casse erano ovviamente rosse, come la auto del Cavallino. La qualità Made in Italy di Pequod si sta facendo conoscere in tutto il mondo, soprattutto in Asia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.