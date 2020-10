Luciano Ligabue zittisce le voci: "Quello del bacio gay non sono io, alzate le antenne"

13 ottobre 2020 a

La scorsa settimana, lo scoop fotografico di Dagospia e il tam-tam impazzito. "Un famoso cantante e sex-symbol" immortalato mentre si scambiava un bacio gay alla Stazione Centrale di Milano. Di chi si tratta? Ed eccoci al tam-tam: in molti, tra i vari nomi tirati in ballo, hanno citato Luciano Ligabue, insistendo sull'anello e sui braccialetti, che avrebbero permesso di identificarlo. Peccato che ora a smentire ci pensi il diretto interessato, lo fa dal Teatro Asioli di Correggio in occasione della presentazione del libro autobiografico È andata così: "Non ero io, occhio alle fake-news". Una replica secca al giornalista che lo ha interpellato su quella foto. Il cronista, scherzando, a quel punto ha aggiunto: "Non sapevo fumassi", nella foto infatti il cantante fuma una sigaretta. "Se comincio te lo dico", ha tagliato corto Ligabue. Dunque, l'artista ha aggiunto: "Il danno che ne deriva tocca il diretto interessato, ma anche chi sta leggendo. Si arriva a non capire più più dove finisce la verità e comincia la balla. Se volete avere la vostra visione del mondo vicino a una visione del mondo sana, alzate le antenne...", ha concluso.

