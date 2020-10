Striscia la Notizia, Wasabi: l'ultima performance delle Veline, roba pazzesca in fascia protetta

15 ottobre 2020 a

Si chiama Wasabi, come la celeberrima salsa piccante di cui vanno ghiotti gli appassionati di sushi. Wasabi è il nome dato da Striscia la Notizia all'ultimo stacchetto delle veline, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, proposto nella puntata del tg satirico di Canale 5 in onda mercoledì 14 ottobre. Wasabi, ovviamente, perché la danza delle due Veline più longeve nella storia del format ideato da Antonio Ricci è davvero piccantissima. Già, le Veline forse mai scatenate e provocanti come quest'anno, dove sera dopo sera, al termine del tg, deliziano gli italiani con tutta la loro maestosa bellezza e con tutta la loro - spinta - sensualità. Godetevi l'ultimo balletto in minigonna nera con frange bianche e rigoroso tacco a spillo

Striscia, ecco Wasabi: l'ultima performance delle Veline, il video

