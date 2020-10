Covid, il cast di Monstershop fa l'appello ai giovani: "Indossate la mascherina"

16 ottobre 2020 a

a

a

DeAKids, il canale in esclusiva su Sky visibile ai canali 601 e 602, manderà in onda da domenica 18 ottobre, una clip in rotazione nel palinsesto per invitare i ragazzi a casa ad indossare la mascherina: protagonisti del video saranno gli attori della serie Monstershop, Matteo Cremona Marco Falatti e Celeste Gugliandolo, beniamini dei più piccoli.

“Indossate la mascherina, è mostruosamente importante” è il claim che useranno gli attori del cast della serie “mostruosa” di DeAKids per invogliare i ragazzi ad usare sempre il dispositivo di protezione individuale, per il quale vige adesso l’obbligo di uso in seguito alla diffusione del Covid 19 e alle disposizioni del Governo.

DeAKids e DeAJunior, i canali del gruppo De Agostini Editore, dopo aver cambiato la propria programmazione durante il lockdown per essere ancora più vicini ai ragazzi ai casa con programmi che potessero aiutare bambini e famiglie con attività da fare a casa, dopo aver mandato in onda l’episodio speciale di Masha e Orso “Cosa fare a casa durante la quarantena” vogliono ancora una volta essere vicini al proprio pubblico con questa clip realizzata dal cast di “Monstershop” per far capire ai propri giovani telespettatori quanto sia necessario usare la mascherina.

La seconda stagione stagione di Monstershop sarà in onda con i primi due episodi in anteprima nel pomeriggio del 31 ottobre, giorno di Halloween, alle ore 16.15. La serie partirà poi dal 9 novembre sul canale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.