Supercoppa al Napoli: David Neres show, 2-0 al Bologna

Il Napoli di Antonio Conte vince la Supercoppa 2025 ed è il trionfo di David Neres. Il brasiliano, dopo aver steso il Milan segnando uno dei due gol in semifinale, si supera mettendo a segno la doppietta che vale il 2-0 sul Bologna di Italiano e il primo trofeo della stagione.

Gli azzurri, campioni d'Italia in carica, al King Saud university stadium di Riad giocano una bella partita, sbloccata nel primo tempo al 39' da Neres, che la chiude virtualmente già al 12' della ripresa. Avvio di partita a ritmi alti, con entrambe le squadre che pressano con grande aggressività. Al 10' la prima occasione della partita: McTominay riconquista una palla a centrocampo e poi serve Elmas che, a tu per tu con Ravaglia, manda sul fondo. Passano tre minuti e sono ancora gli azzurri a rendersi pericolosi, inserimento di Di Lorenzo, palla messa forte in mezzo per Neres, la squadra rossoblù si salva in angolo. Al 16' ancora la squadra di Conte in attacco, tentativo di Elmas con una conclusione di destro dai 20 metri, Ravaglia para. Al 21' Odgaard porta troppo palla, non serve Cambiaghi che si era liberato sulla sinistra e poi va alla conclusione ma schiaccia troppo il tiro che si perde sul fondo. Al 25' incursione centrale di Neres che penetra all'interno dell'area di rigore, in qualche modo il Bologna riesce a chiudere. Un minuto dopo Colombo ammonisce Conte per proteste reiterate. Poco dopo la mezz'ora Napoli pericoloso sull'asse Neres-McTominay, lo scozzese entra in area e calcia sul primo palo, Ravaglia ci mette un pugno e salva la sua porta. Al 36' ancora una grande azione dei partenopei con Hojlund e Neres, poi palla a Spinazzola che a tu per tu con Ravaglia si fa parare la conclusione. I tempi sono maturi per il vantaggio degli azzurri che arriva al 39' grazie a un gran gol di Neres. L'attaccante brasiliano converge e lascia partire un tiro che si infila all'incrocio dei pali. Al 43' ammonizione per Heggem per un duro fallo su Hojlund che si lamenta e chiede il rosso. Colombo conferma il giallo per il difensore norvegese.

Subito vicino al raddoppio il Napoli in avvio di ripresa. Hojlund si accentra e calcia con il destro, Ravaglia si distende e devia in angolo. Al 3' altra chance altra chance per gli azzurri con un colpo di testa di Rrahmani, ancora Ravaglia che risponde presente e alza sopra la traversa. Al 9' giocata in verticale dei partenopei con palla a Hojlund che rientra con il sinistro e calcia, Ravaglia blocca. Un minuto dopo si fa vedere il Bologna, Orsolini va via sulla destra, rientra e crossa morbido con il sinistro per la testa di Ferguson, conclusione troppo centrale che Milinkovic-Savic para. Al 12' raddoppia il Napoli ancora con Neres. Grave errore di Ravaglia che sbaglia il disimpegno su Lucumì, anticipato dall'attaccante brasiliano che poi a tu per tu con il portiere rossoblù lo supera con un tocco morbido.

La squadra di Conte è padrona del campo e al 20' sfiora il tris, ancora una grande azione di Hojlund che mette in mezzo per Neres in leggero ritardo non arriva sulla palla per la deviazione vincente. Al 23' doppio cambio per entrambi i tecnici. Conte inserisce Lang e Gutierrez, al posto di Elmas e Spinazzola. Italiano sceglie Rowe e Dallinga per Ferguson e Cambiaghi. Alla mezz'ora Rowe ci prova sulla trequarti, fa un paio di doppi passi e prova a liberarsi per il tiro che termina altissimo sopra la traversa. Al 33' esce il protagonista dell'incontro Neres, entra Mazzocchi. Tra i rossoblù scocca l'ora di Immobile e Dominguez, fuori Castro e Orsolini. Al 38' l'ultimo cambio della partita con Buongiorno al posto di Juan Jesus. Al 40' McTominay si libera benissimo sulla trequarti e punta la porta: la sua conclusione è murata dalla difesa rossoblù. Al 43' cross teso di Gutierrez, Ravaglia esce a vuoto e da due passi Politano calcia alto. Nel recupero non succede più nulla e al triplice fischio di Colombo il Napoli può festeggiare la terza supercoppa della sua storia.

