lunedì 22 dicembre 2025
Affari tuoi, "carogna sempre": Cristina, è il caos

2' di lettura

"Neanche a Natale il Dottore cambia: carogna sempre!". I telespettaori di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino (in compagnia del disturbatore per eccellenza Herbert Ballerina) non attendono nemmeno la fine della puntata e i titoli di coda per emettere il loro verdetto.

In gara c'è Cristina, negoziante da Campobasso, Molise, accompagnata in studio dalla sorella Marisa, barista. "La sorella di grande aiuto...", scrivono su X gli utenti a metà partita, "Ma la sorella non ha aperto bocca", "Questa si merita i soldi non quel mortorio di ieri col marito pilota".

Arriva qualche critica a Cristina per la gestione della gara ma soprattutto parecchi sospetti sul Dottore: "3 tiri con quel tabellone... Mi puzza di blu nel pacco, "Un cambio con il tabellone attuale ti dà la quasi certezza di prendere un rosso. Sul valore, ovviamente, è un terno al lotto", "Vedo Affari tuoi dopo tempo e noto alcune cose... Ma perché a ogni apertura di pacchi parte una canzone? E perché il pubblico sembra fatto da scimmie ammaestrate? Sono forse dei figuranti pagati?". Risposta di un altro appassionato: Il pubblico è fatto di figuranti pagati in ogni programma, ma da un pezzo, mica da oggi. Le canzoni sono spesso associate ai valori dei pacchi (e se ne sono aggiunte delle altre per il periodo natalizio). Anche le canzoni ad Affari Tuoi ci sono sempre state (dai tempi di Bonolis)".

Il finale è emozionante, con due pacchi rimasti: il blu da 200 euro e il rosso da 75mila. Purtroppo per le due sorelle, nel loro pacco hanno proprio la cifra più bassa. E l'espressione di Cristina e Marisa la dice lunga su quanto ci avessero sperato.

affari tuoi
affari tuoi cristina
stefano de martino

