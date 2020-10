Grande Fratello Vip, voci sui vertici di Mediaset: un ex concorrente pronto a tornare nella casa, di chi si tratta

Francesco Fredella 16 ottobre 2020 a

I suoi video sono virali. Un vero e proprio boom sui social, adesso Mediaset vorrebbe riportare Cristiano Malgioglio nella casa del Grande Fratello vip. E gira l’indiscrezione di un contatto tra la produzione e il super cantante amatissimo in Italia e nel resto del mondo. Lui non conferma e non risponde al telefono. Ma la spifferata sta già facendo il giro: se Malgy tornasse nella casa più spiata allora gli ascolti potrebbero schizzare ancora si più. Le sue battute e gag sono inimitabili. Ora, però, c’è chi sostiene che Cristiano possa entrare per un breve periodo nella casa di Cinecittà: una terapia importantissima per lo share, visto che due prime serate sono molto impegnative per il Biscione. Allora Malgy sarebbe l’elisir adatto. Tutto, però, sarà deciso nelle prossime ore.

