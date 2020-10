Enrico Montesano truffato a sua insaputa? "Gira questa roba", si va in tribunale

Francesco Fredella 20 ottobre 2020 a

La bomba la sgancia l’avvocato di Enrico Montesano, Ivano Chiesa (legale di Corona). In diretta al telefono su RTL102.5 News avvisa: "Circolano e sono in vendita t-shirt con la stampa di un disegno che rappresenta il personaggio di Montesano nel film Febbre da Cavallo. Tutto a sua insaputa". Si tratta di Armando Pellicci, detto Er pomata in quella celebre pellicola, che è rimasto nel cuore di tanti fan. Ma adesso c’è un elemento in più che storcere il naso a Montesano: la commercializzazione di quel personaggio a sua insaputa.

"Speravo ci fosse anche Zingaretti". Montesano in piazza con Salvini affonda i buonisti assenti

"Enrico ne è venuto a conoscenza tramite un fan che gli ha mandato alcuni messaggi sui social con la foto delle magliette. Ed è gravissimo usare l’immagine dell’attore però commercializzare magliette o altri capi senza che ne sapesse nulla”, l’avvocato Ivano Chiesa promette battaglia. E chi lo conosce bene sa che non scherza. "Se non ci sarà uno stop a questa vendita faremo causa", avverte il legale. "Non si tratta di un omaggio da parte dei fan. Qui c’è commercializzazione di un’immagine, quella del mio assistito. Non si può fare", conclude Ivano Chiesa. Montesano, invece, per adesso non si esprime. Ma sembra che la faccenda presto potrebbe finire in tribunale tra carte bollate e avvocati.

