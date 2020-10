Ritorno al Futuro, a 35 anni dalla famosa saga cinematografica Ravensburger lancia il gioco da tavolo ispirato al film

29 ottobre 2020 a

Per Natale si viaggia con la fantasia tra passato e futuro: arriva anche in Italia “Back to the Future: Dice Through Time”, il gioco ideato da Ravensburger che celebra i 35 anni dall’esordio della famosa saga cinematografica. Creato con quattro livelli di difficoltà pensati per ragazzi e adulti è una sfida da vincere tutti insieme. A differenza della maggior parte dei giochi, in Back to the Future infatti si vince soltanto tutti assieme, districandosi tra gli eventi chiave dei film e riportando gli oggetti nei luoghi e nella linea temporale corretta.

Gli appassionati potranno passare da casa di Marty Mc Fly al laboratorio di Doc, dalla Torre dell’orologio al Twin Pines Mall, muovendosi fra il 1985 – anno in cui è ambientato il primo capitolo e in cui il film è uscito nelle sale – e il 1955, per poi viaggiare fino al 2015 e tornare nel 1885, toccando molte altre tappe significative per ogni anno presente in Ritorno al Futuro. Il gioco da tavola è disponibile da oggi in italiano e online su Amazon

