Gerry Scotti, rivelazione a Chi vuol essere milionario: "Volevo toglierlo, l'emergenza Covid ha cambiato tutto"

30 ottobre 2020 a

a

a

L'effetto coronavirus su Chi vuol essere milionario. A rivelarlo Gerry Scotti, durante la puntata col campione Valerio Libandi. L'avvocato torinese si inceppa su una domanda musicale e richiede l'aiuto Chiedilo a Gerry. E qui Scotti spiega che senza l'epidemia, che purtroppo ha stravolto i protocolli di sicurezza anche negli show televisivi, forse oggi quell'opzione non ci sarebbe più o sarebbe comunque molto diversa. "Volevo toglierlo, dico la verità, poi le norme Covid ci hanno fatto dirottare su una formula molto più semplice, ma volevo ogni sera invitare un mio amico – Chiedilo all’amico di Gerry. Avrei invitato un amico della radio, un calciatore, un giornalista, un attore e avremmo avuto una presenza di riferimento e io mi sarei scaricato di questa enorme responsabilità, però non mi hanno voluto accontentare". Per la cronaca, il suggerimento di Gerry era quello giusto.

"Sarò sempre lo zio Gerry, ma...". Vita stravolta per Gerry Scotti, la rivelazione da Silvia Toffanin: "Presto rimbambito"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.