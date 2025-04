Verissimo, Gerry Scotti spiazza Silvia Toffanin: "Voglio dire una cosa che non ho mai detto"

Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, il programma televisivo in onda su Canale 5. I due conduttori sono tornati dietro al bancone di Striscia la Notizia, il telegiornale satirico creato da Antonio Ricci. Si conoscono ormai da 30 anni, ma sono più affiatati che mai: "Voglio dire una cosa che non ho detto nemmeno a Michelle: in questa edizione di Striscia l'ho ritrovata magnificamente, super in forma e bellissima. Appena ci siamo rivisti sembravano passati tre giorni dall'ultima conduzione insieme".

Poi c'è stato un momento amarcord. Gerry Scotti ha spiegato ai telespettatori di Silvia Toffanin quando conobbe per la prima volta la sua collega: "Lei ha rimosso questa cosa ma io ricordo bene quando la vidi la prima volta - Michelle aveva solo 17 anni, era davvero giovanissima - e io pensai 'Questa svizzera qui ha qualcosa di speciale' e, infatti, eccola qua". Il conduttore, poi, ha aggiunto: "Io ho visto crescere Michelle, sia umanamente che professionalmente ed entrambi ci siamo realizzati bene nella vita, tra noi non c'è nessunissima invidia, ci vogliamo bene davvero. Tra l'altro ci sentiamo dei privilegiati a fare questo mestiere, trascorriamo tanto tempo con la nostra squadra".