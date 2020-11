Stefano D'Orazio, Marino Bartoletti devastato dalla morte del batterista dei Pooh per coronavirus: "Maledetto 2020, porti via un altro amico"

07 novembre 2020 a

Tutto lo strazio di Marino Bartoletti per la morte di Stefano D'Orazio. Il celebre giornalista sportivo è anche un noto super-esperto di musica italiana, in particolare della storia del Festival di Sanremo. Anche per questo il dolore per la scomparsa del mitico batterista dei Pooh, stroncato da coronavirus e una malattia pregressa, è ancora più pesante.

"Maledetto anno che ti sei portato via un altro amico - scrive l'ex colonna di Quelli che il calcio, accanto a Fabio Fazio, sui social -. Stefano D'Orazio non era soltanto il 'batterista dei Pooh': era il loro metronomo, il loro ancoraggio, per certi versi il loro poeta. Era un grande musicista anche se gli piaceva stare nel l'ombra: ma soprattutto era una persona per bene". Miglior ricordo possibile, forse, non poteva esserci.

