Iva Zanicchi, dramma-Covid: "Sono in crisi", peggiorano le sue condizioni

Iva Zanicchi è ancora ricoverata in ospedale a causa di una polmonite bilaterale che si è sviluppata pochi giorni dopo la positività al Covid. A 80 anni la nota artista italiana è ovviamente una paziente da osservare molto attentamente, ma lei ci ha tenuto a far sapere che sta tenendo duro, nonostante la situazione non sia facile. “Sono ancora qui in ospedale ma sto bene - ha dichiarato la Zanicchi in un video per rassicurare tutti - sono un po’ in crisi perché pensavo di andare a casa ma invece mi è tornata la febbre e non mi lasciano ancora andar via. Adesso vediamo, sono un po’ delusa ma ho ancora la polmonite”.

Iva ha poi avvisato che tra due giorni farà un altro video di aggiornamento sulle sue condizioni: “Adesso vediamo che succede, vi farò vedere anche il lavoro che fanno non solo medici e infermieri ma anche addetti alle pulizie, che fanno dei sacrifici inenarrabili. Stanno otto ore bardati senza poter andare in bagno, senza poter bere, incredibile. Pensateci, fate attenzione, proteggetevi e non intasate gli ospedali se non è proprio necessario”. Insomma, nonostante non si sia ancora ripresa, la Zanicchi è apparsa combattiva come sempre: auguri di pronta guarigione.

