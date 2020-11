Christian De Sica, confessione dolorosa: "Il maledetto Covid ha colpito anche me, scordiamoci le feste dei cinepanettoni"

16 novembre 2020 a

“Il maledetto virus ha colpito anche me”. È la rivelazione che Christian De Sica ha reso in un’intervista a Il Messaggero: “Ringraziando Dio me la sono cavata con una febbriciattola e debolezza diffusa, ho potuto curarmi in casa e da quattro giorni sono tornato negativo al tampone”. Rispetto a tanti altri vip del mondo dello spettacolo, l’attore romano (69 anni) ha vissuto la positività al Covid lontano dai riflettori: “Ho affrontato la situazione con la speranza di farcela e con una grande fiducia nel futuro. In situazioni come questa bisogna avere un atteggiamento positivo. E io per fortuna ora sto bene. Ma ricordo a tutti che il virus è una bruttissima bestia da cui bisogna difendersi”. Poi De Sica si è concesso una riflessione sul Natale che si prospetta, ovviamente senza cinepanettone: “Siamo un popolo di improvvisatori e gli imprevisti sappiamo sempre affrontarli, in un modo o nell’altro. Magari riuscendo a coglierne i lati positivi. Il mio Natale? Quest’anno rimarrò a Roma, faremo un Natale in forma ristrettissima senza parenti, senza amici e senza celebrazioni. E con grande amarezza nel cuore perché le cose vanno male”.

