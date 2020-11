Cristiano Malgioglio, sempre al fianco delle donne: "Senza di voi, la vita non è vita"

Francesco Fredella 25 novembre 2020 a

a

a

Difende da sempre le donne. E lo farà in ogni occasione. Cristiano Malgioglio, la vera star della musica e dei social, pubblica un post tutto contro la violenza sulle donne: oggi, 25 novembre, si celebra una giornata importantissima. “Io sarò sempre con voi, vicino a voi. Pronto a difendervi”, scrive Malgy. “Donne, creature meravigliose, siete l’amore di questo universo. Siete la gioia e la felicità per i nostri occhi. Senza di voi la vita non è vita. E io vi amo assai”. Malgioglio - si vocifera- che possa ritornare nella casa del Grande Fratello Vip. Cresce l’attesa. E intanto ai piani alti di Mediaset si blindano gli ascolti con un super ospite come lui.

