Grande Fratello, Marina La Rosa vittima di violenza a 16 anni: "Sangue sul viso, cercò di investirmi"

Anche Marina La Rosa è stata vittima di violenza, da ragazza. L'ex concorrente del primo storico Grande Fratello ha confessato sui social la sua drammatica esperienza con il suo fidanzato quando aveva appena 16 anni: "Mi picchiava e ogni tanto tornavo a casa con il sangue sul viso e riuscivo a non dire la verità. Ha anche cercato di investirmi con la moto". L'uomo era più grande di lei: "Si ingelosiva per qualunque cosa", la sua "rabbia per me era proporzionale al suo amore". Visione, questa, fortunatamente corretta maturando: "Ero molto giovane certo ma ad un certo punto ho capito che di normale, in quella storia, c'era ben poco. L’amore è amore. E se è tale non fa male".

