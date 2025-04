E' sempre Cartabianca, Marina La Rosa contro Meloni: "Da Trump a leccargli le scarpe"

"Sanchez, il premier spagnolo, dice che questi dazi sono un attacco contro tutta l'Europa. Dall'altra parte abbiamo la Francia, Macron dice che è una scelta davvero brutale invitando i francesi a non fare più degli investimenti negli Stati Uniti. Anche la Germania l'ha definito un attacco molto duro. E poi abbiamo Meloni...": Marina La Rosa, ex concorrente del Grande Fratello, lo ha detto nello studio di Bianca Berlinguer a E' sempre Cartabianca su Rete 4, parlando dei dazi annunciati dal presidente americano Donald Trump e della strategia adottata dal governo italiano per affrontarli.

A suo dire, infatti, la gestione della situazione da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarebbe sbagliata. Dunque, sarebbe un errore il fatto che la premier vada dal capo della Casa Bianca a parlare di un tema così delicato.