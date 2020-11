Miley Cyrus a RTL102.5: "La gente più bisognosa di aiuto mi ha ispirato per il nuovo disco"

Francesco Fredella 27 novembre 2020 a

Cappellino di pelle. Look glamour come sempre. Miley Cyrus è una delle star più amate negli ultimi anni. E’ anche la più imitata. In collegamento con RTL102.5 Miley Cyrus racconta il nuovo disco “Plastic Hearts”. Dodici brani e collaborazioni pazzesche con super artisti del calibro di Billy Idol, Joan Jett e Dua Lipa. "Poche ore fa l’uscita. Ma le reazioni dei fan è stata pazzesca", svela in diretta da Los Angeles. Una vera esclusiva di RTL102.5 che lascia i fan senza fiato. Miley Cyrus durante il collegamento parla di tutto: dal rapporto con le donne al suo impegno sul fronte della beneficenza. Passando anche per l’ispirazione avuta prima del suo nuovo disco. Un altro successo da incorniciare.



"Ovviamente anche io ho delle donne che sono state ispirazione per me, donne che hanno aperto le porte ad una nuova visione delle donne”, racconta. Ora la star, che ha praticamente fatto tutto, svela un sogno a RTL102.5. "Mi manca essere un’artista che si esibisce dal vivo. Mi mancano i fan sotto al palco”, continua la cantante. La copertina del nuovo disco sta facendo il giro del mondo. La cantante da Los Angeles ripercorre con RTL1025 le emozioni che sta vivendo e parla dello scatto sulla cover dell’album. "Nella mia vita mi hanno scattato mille foto. Volevo un fotografo che fosse in grado di scattare la foto della mia vita. E ci sono riuscita con questo nuovo album e con questa copertina”, dice Miley Cyrus. Negli anni Miley ha fatto tantissima beneficenza, stringendosi attorno ai più bisognosi, senza clamore mediatico. “Quando ho scritto questo album ero vicino a persone poco fortunate, più bisognose di altre: sono state loro la grande ispirazione per questo album”, conclude. Poi un saluto affettuoso all’Italia e il più simpatico “Buona cena”, mentre a Los Angeles sono all’incirca le 9 del mattino.

