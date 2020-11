The voice senior, censurata Elettra Lamborghini a un'ora dalla messa in onda: caccia alle streghe in Rai

28 novembre 2020 a

In Rai l'attenzione è massima, non c'è spazio per altri errori dopo lo scandalo della spesa sexy a Detto Fatto. E a pagarne le conseguenze è The voice senior, il nuovo programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1. A un'ora della messa in onda - come racconta Affaritaliani.it - l'ad Fabrizio Salini avrebbe ordinato di tagliare un intero pezzo della registrazione. Quello in cui Elettra Lamborghini, sul palcoscenico con la Clerici, una concorrente 60enne e due giurate, Loredana Bertè e Jasmine Carrisi, dava una lezione di twerking, ballo noto per essere sessualmente provocante. Il contesto era simpatico e divertente, ma si è optato comunque per la cancellazione. Ancora troppo fresco, infatti, il ricordo dello scivolone a Detto Fatto. Si è parlato addirittura di un clima da caccia alle streghe in Rai: è forte la paura di sbagliare ancora. Una scelta azzardata comunque, che ha messo in difficoltà anche i tecnici, costretti in fretta e furia a eliminare una parte di puntata. Tra l'altro, se non fossero riusciti a tagliare per tempo, il programma non sarebbe andato in onda.

