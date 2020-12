Ezio Greggio, lo sfogo prima di Striscia la Notizia: "Un dramma, rischio contagio bassissimo". Cannonate al governo

02 dicembre 2020 a

A pochi giorni dal ritorno dietro al bancone di Striscia la Notizia, Ezio Greggio si confessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Sarà lui, insieme ad Enzo Iacchetti, a sostituire Ficarra e Picone nel consueto cambio stagionale (anche se i due siciliani hanno fatto sapere che il loro abbandono al tg satirico di Canale 5 è definitivo). E Greggio, al settimanale televisivo, spiega di non essere preoccupato dall'assenza di pubblico nello studio di Striscia, poiché sarà un po' come un ritorno al passato, alle prime edizioni in cui il pubblico non c'era. Il conduttore piemontese, semmai, è tormentato dalla chiusura dei cinema: "È un dramma, avevamo appena fatto uscire Lockdown all’italiana per aiutare gli esercenti. Spero riaprano presto", sospira. Dunque, Greggio si spende in un appello per la riapertura delle sale: "Se in un cinema da 1000 posti facciamo entrare 100 persone il rischio di contagio è davvero bassissimo", rimarca e conclude, mostrando di non condividere le scelte adottate dal governo.

