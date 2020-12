Amedeo Goria, rivelazioni privatissime sulla figlia Guenda: "Come è cambiata dopo il GfVip. Con i ragazzi..."

04 dicembre 2020 a

Ora parla Amedeo Goria. Lo fa in un'intervista a Nuovo, in cui l'ex marito di Maria Teresa Ruta si sbottona. In particolare su sua figlia, Guenda Goria, recentemente eliminata dal Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Nell'intervista, viene chiesto ad Amedeo Goria un commento sulla vita sentimentale della figlia. E la risposta è schietta. Dopo aver premesso di non voler assolutamente entrare nelle sue dinamiche sentimentali, Amedeo Goria ha rivelato di vederla assai sospettosa nei confronti di alcune persone: "Mia figlia vedendo questi ragazzi che si fanno vivi a volte per interesse, a volte no, è diventata sospettosa", ammette. E ancora, Amedeo Goria ha spiegato che, ora, la figlia Guenda passa molto tempo nella sua casa a Roma: "La coccolo e le regalo piccole attenzioni. Un esempio? Le preparo io la colazione appena si sveglia", conclude da tenero papà.

