Maria Cristina Maccà, la Mariangela figlia di Fantozzi? "Temo di finire sotto un ponte, vivo con 600 euro al mese"

Ve la ricordate Mariangela, detta Uga, la figlia di Fantozzi? Bene, Maria Cristina Maccà, 53 anni, non se la passa bene. Affatto. E il coronavirus è stata la mazzata finale. Al Corriere della Sera in un'intervista spiega di vivere con 600 euro al mese. "Vado avanti con i provini da remoto. Prima mi dicono: ci mandi un self tape, un auto registrazione, poi l’immancabile le faremo sapere". Insomma, un periodo disgraziato per la indimenticabile attrice di Fantozzi-Il ritorno, del 1996. Tanto che ha dovuto lasciare Roma per tornare a vivere con mamma, a Vicenza: "Lavoro da quando a 15 anni trasportavo i pacchi in un magazzino di abbigliamento - ricorda -. Non ho mai chiesto nulla a mia madre. Mi sono sempre sostenuta da sola, lavoravo anche quando ero una studentessa dell’Accademia Silvio D’Amico". Ma, oggi, i 600 euro al mese che passa lo Stato non possono bastare: "Vado avanti con i risparmi che ho accumulato negli anni, ma quanto può durare? Ho paura di finire sotto un ponte", ammette terrorizzata la Maccà. All'attivo 37 produzioni tra cinema e tv più 40 spettacoli teatrali, collaborazioni con Mario Monicelli, Pupi Avati, Carlo Vanzina, Neri Parenti e Paolo Villaggio. Insomma, mai si sarebbe immaginata di trovarsi in queste condizioni. Eppure aggiunge: "Rifarei tutto, forse però me ne andrei all’estero, perché qui in Italia la meritocrazia ha lasciato il posto alla mediocrità. E col Covid le cose sono solo peggiorate. Non chiedo sussidi: voglio solo lavorare, sono pronta a ripartire daccapo. Anche se non sono più giovanissima il coraggio e la grinta non mi mancano", ha concluso la Maccà.

