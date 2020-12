Franceska Pepe, addio Grande Fratello Vip. Perché ha dato buca a Signorini: una indiscrezione clamorosa

Francesco Fredella 10 dicembre 2020 a

Fino a pochi mesi fa non sapevamo neppure l’esistenza di Franceska Pepe, promossa vip a pieno titolo ed entrata al Grande Fratello Vip. Lì, nella casa più spiata d’Italia, non si è sottratta a vestire i panni della provocatrice. Poi l’uscita dalle scene: non è più tornata in studio. Ma c’è un motivo: Franceska sarà impegnata con un nuovo format. Lo annuncia lei stesso rispondendo su Instagram. "Il programma è italiano andrà in onda su Rai 2; è registrato a Lisbona perché essendo un game avevano bisogno di studi più grandi. […] Questo è un format tutto nuovo, mai visto in Italia prima", racconta.

Solo pochi giorni fa aveva detto: "Ciao ragazzi. Questa sera non andrò in puntata, ho deciso che forse è meglio così. Questo perché bisogna dare più spazio ai nuovi concorrenti. Alla fine preferisco guardare la puntata da casa, ma possiamo commentare la puntata insieme".

