The Voice Senior, "abbiamo rischiato di perderla". Jasmine Carrisi, il dramma di Al Bano e Loredana Lecciso

"Abbiamo rischiato di perderla". Jasmine Carrisi è in tv a The Voice Senior, il talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Suo padre Al Bano è con lei, in coppia, e mamma Loredana Lecciso li segue da casa. Intervistata da Grand Hotel, ha svelato un retroscena doloroso sulla figlia: "Jasmine e io abbiamo un legame profondo, molto speciale, perché quando ero incinta rischiai seriamente di perderla. Nei primi mesi di gravidanza ho rischiato più volte l’aborto e sono stata costretta a letto per settimane. Nessuno sapeva che ero incinta, io e Albano stavamo insieme da appena sei mesi. Neppure mio padre, che è medico, era al corrente della mia gravidanza". "Sono state settimane di paura - ha sottolineato la Lecciso -. Ecco perché nei confronti di Jasmine ho sempre avuto un senso di protezione particolare. Da piccola era tanto, tanto dolce. Mi ricordo che la portavo a dormire con me, nel lettone, e lei voleva appoggiare la testa sul mio petto. Credo che volesse sentire il battito del mio cuore, come quando era nella pancia".

