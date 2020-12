Coronavirus, lutto nella musica: morto Pepe, chitarrista dei Dik Dik

19 dicembre 2020 a

a

a

Dopo i Pooh con Stefano D'Orazio, anche i Dik Dik piangono la scomparsa di un loro storico componente, per Covid: è morto il chitarrista Pepe, l'annuncio è dato dal giornalista e musicofilo Marino Bartoletti e dalla pagina ufficiale della storica band beat degli anni Sessanta, entrata nella storia per la mitica L'Isola di Wight. "Forse il mondo della 'grande' musica si girerà dall'altra parte distratto - scrive Bartoletti -, ma io lo piango con un dolore pari al suo enorme talento alla sua innata riservatezza e alla sua deliziosa ironia".



"Le ultime parole, prima di morire". Roby Facchinetti, straziante rivelazione su Stefano D'Orazio: la più tragica delle beffe

"Ciao Pepe - scrivono i compagni di band Pietruccio e Lallo - te ne sei andato a suonare con gli angeli e ci hai lasciato qui a piangerti e ricordarti per sempre... Lo hai fatto così senza avvertirci affinché suonassimo le tue canzoni, le nostre canzoni ancora più forte, così forte da arrivare fino al cielo e il cielo sarà con te ad ascoltarci. Noi non ti abbiamo perso e non ti perderemo mai perché sei e sarai sempre dentro di noi e ti promettiamo una cosa, l'ultimo lavoro, quello che hai voluto tanto non andrà perduto. Ciao fratello, amico, grande musicista, ciao Pepe ci incontreremo in tutti i nostri sogni".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.