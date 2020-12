Mara Venier, addio a Domenica In. "Potrebbe stupire", un nome clamoroso al suo posto

20 dicembre 2020 a

Chi sostituirà Mara Venier a Domenica In, su Rai1? La conduttrice amatissima dal pubblico ha già annunciato che questa sarà la sua ultima stagione alla guida dell'ammiraglia della domenica pomeriggio. A Viale Mazzini si è scatenata la toto-poltrona, ma non è detto che a spuntarla sia una candidata "interna". Maria Teresa Ruta si era proposta ma Mara l'aveva gelata invitandola a "mettersi in fila".





Ma ora da Mediaset, è Maurizio Costanzo a rilanciare le ambizioni della storica conduttrice della Domenica Sportiva, oggi volto del Grande Fratello Vip su Canale 5. "Ci potrebbe stupire anche nel salotto tv che tiene compagnia ai telespettatori di domenica. Al Grande Fratello Vip stiamo scoprendo una Maria Teresa Ruta divertente, leggera, sensibile e accogliente… Diamole una chance".

