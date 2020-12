Loredana Bertè, "volete la verità su Bjorn Borg?". La rivelazione dolorosa: una storia finita in disgrazia

26 dicembre 2020 a

Tempo di confessioni per Loredana Bertè, che parla a tutto campo con Repubblica: infanzia, amori, carriera, dolori, delusioni. Parla dopo aver preso parte a The Voice Senior di Antonella Clerici su Rai 1, dove ha vinto Erminio Sinni, concorrente seguito proprio dalla Bertè. "A chi non farebbe piacere vincere una scommessa?", esordisce riferendosi al programma. Dunque, si passa alla vita privata. Agli amori. Ma la porta è chiusa: "Con l’amore ho già dato… L’ amore invade e finisce, come dice Djavan. Con Bjorn Borg, per dire, non ci siamo mai più visti né sentiti. A ripensarci mi sembra un’ altra vita proprio. Io che ho fatto la casalinga disperata a Stoccolma per sei anni”, aggiunge la Bertè. E ancora, i rimpianti: "Sicuramente mi manca un figlio", confessa. E ancora: "E l’altro grande rimpianto è di non essere stata abbastanza vicina a mia sorella… Le paure? Ne ho solo una, il buio: dormo sempre con una piccola luce accesa...", conclude Loredana Bertè.

