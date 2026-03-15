Affari Tuoi, De Martino-choc: esasperato da Andrea, lascia lo studio

Protagonista della serata è infatti Andrea , concorrente dell'Emilia Romagna, bartender con una laurea in ingegneria elettronica, arrivato in studio insieme al fratello Paolo. In gara con il pacco numero 12, il concorrente ha impostato subito la sua partita su toni molto personali, chiarendo fin dall'inizio di voler seguire una linea fuori dagli schemi. " Voglio fare il concorrente controcorrente ", ha annunciato, accettando il primo cambio proposto dal Dottore e motivando a lungo la sua scelta. Il tutto, come accennato, in un diluvio verbale.

La partita si è sviluppata tra aperture favorevoli e colpi pesanti. Nelle prime fasi sono usciti premi importanti come 20mila e 50mila euro, mentre i premi più alti sono rimasti ancora in corsa. Forte di questo scenario, Andrea ha respinto prima 45mila e poi 50mila euro, convinto di poter arrivare a un risultato ben più consistente. Poi però il quadro è cambiato bruscamente, fino all'uscita dei 300mila euro, snodo che ha modificato l'inerzia della serata.

Nel corso della puntata non sono mancati i momenti di alleggerimento, soprattutto grazie agli interventi di Herbert Ballerina. Quando Andrea ha osservato che i pacchi rossi "sembrano sempre meno", il comico ha replicato con sarcasmo: "È che tu li chiami – lo punzecchia il comico con sarcasmo – è incredibile che diminuiscano".

Il momento più amaro è arrivato nel finale, quando Andrea ha scoperto che proprio nel pacco 12, quello abbandonato in precedenza, erano custoditi 200mila euro. A quel punto il concorrente si è ritrovato davanti all'ultimo passaggio decisivo, con due sole possibilità ancora in gioco: il "Cane Pesce" e 100mila euro. Davanti all'offerta di 33mila euro del Dottore, Andrea ha chiesto ancora spazio per parlare. "Posso dire due parole?", ha domandato. Immediata la replica di Herbert Ballerina: "Perché, non hai detto niente fino ad ora?".

Da lì è partito un lungo intervento tra ringraziamenti e considerazioni, tanto da spingere Stefano De Martino a interrompere il ritmo della trasmissione con una gag: il conduttore ha lasciato temporaneamente lo studio, per poi rientrare e chiudere con ironia: "Vuoi salutare qualcun altro?". Già, Andrea aveva parlato a sufficienza...