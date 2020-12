Iva Zanicchi, così dopo il coronavirus: "Non riesco a fare nulla, devastata", una terribile testimonianza

Francesco Fredella 28 dicembre 2020 a

Iva Zanicchi è ancora molto provata per la morte di suo fratello Antonio, a causa del coronavirus. Anche lei è stata ricoverata all’ospedale di Monza dopo aver contratto il Covid-19. Ma per fortuna ce l’ha fatta: in quei giorni di ricovero ha lasciato col fiato sospeso milioni di italiani. “Sento una stanchezza mortale, non riesco quasi a fare nulla. E mi sento molto giù…”, racconta al settimanale Mio. Per la cantante, che è una dinamite di energia, è davvero un periodo da cancellare. “La sua perdita mi ha devastato: non me ne capacito, per me era come un figlio”, continua parlando di suo fratello che era affetto da una cardiopatia. E poi il durissimo sfogo: “Fausto (il suo storico compagno, ndr) sta facendo la chemio”. Insomma, un periodo davvero drammatico per la Zanicchi.

