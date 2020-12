L'ascensore spazio-temporale di Up&Down vince il Premio Solinas Experimenta Serie

30 dicembre 2020 a

Un misterioso ascensore che non viaggia tra i piani, ma tra le linee dello spazio-tempo, trasportando i suoi passeggeri in realtà sconosciute. E' muovendosi tra il sovrannaturale e la quotidianità che la storia scritta da Gaetano Colella e Andrea Simonetti è riuscita ad aggiudicarsi il Premio Solinas Experimenta Serie, un concorso che, attraverso la collaborazione con Rai Fiction, dà accesso a un percorso di alta formazione per la selezione e lo sviluppo di progetti innovativi di racconto seriale, finalizzati alla realizzazione di un pilota di serie.

Prodotto da Rai Fiction, Premio Solinas e Tea Time Film con la regia di Lorenzo Vignolo, il pilota di serie Up&Down sarà trasmesso in prima visione il 3 gennaio su Rai 3 in seconda serata e on line su Rai Play. La collaborazione tra Rai Fiction e Premio Solinas è nata nel 2013 e ha dato vita a un Laboratorio creativo che punta alla scoperta di nuovi talenti, alla ricerca e alla sperimentazione di nuove forme di racconto. Il progetto, che scommette sui giovani, ruota intorno alla produzione di piloti di serie tv low budget (massimo 120mila euro) da 25 minuti a puntata.

Protagonisti di Up&Down sono i due ascensoristi Alfa e Omega, nella loro impeccabile livrea. Ai loro ospiti ignari basterà poco per capire che non si tratta di una semplice corsa.

