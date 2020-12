Le Iene, Rocco Siffredi vietato ai minori: "Ho fatto l'amore mentre ero positivo al Covid". Conseguenze fisiche devastanti

31 dicembre 2020 a

L'ha fatto anche durante la quarantena, Rocco Siffredi. Intervistato in diretta via Instagram da Le Iene su Italia 1, il più famoso attore del cinema per adulti italiano (e forse mondiale) ha parlato della sua esperienza con il Covid, preso insieme alla moglie Rosza e ai figli in Ungheria. "Ci sono voluti 40 giorni prima di tornare negativo! Ho avuto febbre, nausea, mal di testa, poco olfatto e il gusto? Tutto sapeva di calce. Abbiamo fatto sesso quando eravamo positivi. Ma ho dovuto immaginare tante cose a causa del Covid infatti non sentivo gli odori! Anche dopo che ero guarito ho avuto tante difficoltà...ora lentamente sta tornando tutto normale. Puoi essere figo ricco o forte, ma se ti becca ti fa male". Per il momento, però, Rocco non ha intenzione di vaccinarsi: "Aspetterò! Io ho avuto per 40 giorni il Covid quindi preferisco aspettare".

