Antonio Zequila, spunta una donna misteriosa: "Bella, bionda e giovane", girano alcune voci...

Francesco Fredella 01 gennaio 2021

a

a

Antonio Zequila inizia con il botto il nuovo anno. "Grandi progetti lavorativi in televisione, ma non posso dirvi altro", dice l'ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha recitato in passato anche con Franco Zeffirelli. Ma non appena cerchiamo di farci raccontare qualcosa in più dice: "Non si tratta del Gf vip. Ho già dato". E gira voce, adesso, che possa trattarsi davvero di una bomba senza precedenti. Zequila, super amato dal pubblico, prima di chiudere la telefonata ci rivela di aver trascorso il capodanno in dolce compagnia. Sembra, infatti, che si sia fidanzato. E qualcuno sui social già parla dell'identikit della misteriosa donna, fortunata ovviamente. Bella, bionda e giovane. E' caccia al nome. Di chi si tratta? "Non indovinerete mai", dice Zequila.

