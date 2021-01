Alba Parietti, un drammatico sfogo: "Questo anno terribile mi ha tolto una delle persone più importanti della mia vita"

02 gennaio 2021 a

Alba Parietti ha voluto ricordare sui social Ezio Bosso, il direttore d’orchestra, compositore e pianista che è venuto a mancare lo scorso 15 maggio. Aveva soltanto 48 anni e lottava dal 2011 contro una malattia neurodegenerativa: la sua morte ha colpito molto la Parietti, che ha svelato di avere un rapporto speciale con lui. “Questo anno terribile mi ha tolto una delle persone più importanti della mia vita e una persona eccezionale”, ha scritto Alba che poi ha aggiunto di non aver comunque perso la voglia di andare avanti anche per onorare la memoria di chi non c’è più: “Le persone che hai amato non se ne andranno mai, rimarranno per sempre”. Nelle scorse ore la Parietti ha pubblicato un altro messaggio: “Vorrei tornare indietro per rincontrare tutte le persone che non torneranno più. Almeno non sotto la forma in cui le avevo conosciute”.

