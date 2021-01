Can Yaman multato a Roma: "Violate le norme anti-Covid", come lo hanno beccato

09 gennaio 2021 a

Can Yaman ha ricevuto una multa da 400 euro per aver violato le norme anti-Covid. L’attore turco è stato punito per l’assembramento venutosi a verificare davanti all’albergo romano che lo ospita: decine di fan si sono radunati per incontrarlo, fonti della questura hanno riferito all’Ansa che l’entourage dell’attore e l’albergo avevano concordato che Yaman entrasse da una porta posteriore, cosa che è effettivamente avvenuta. Successivamente, però, Can sarebbe uscito dalla porta principale senza avvertire e immediatamente i fan si sono accalcati per gli autografi: le forze dell’ordine presenti all’esterno li hanno poi allontanati. Ma per l’attore è comunque arrivata la sanzione di 400 euro, che non avrà problemi a pagare visto che è in Italia per girare un nuovo spot con la regia di Ferzan Ozpetek.

