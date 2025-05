Giro d'Italia come un reality: un caso su Rai 2

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi sul piccolo schermo

CHI SALE (Giro d’Italia)

Potenza del Giro d’Italia. Una delle corse a tappe più antiche del ciclismo riesce a calamitare target che guardano la Rai solo in occasione di grandi eventi come Olimpiadi o Sanremo. Va detto che questa edizione non ha un vero e proprio favorito, si parlava di Roglic ,Ayuso, Carapaz o Yates alla vigilia, ora si aggiungono il messicano Del Toro e gli italiani Tiberi e Ciccone.

Riecheggiano meccanismi e intrecci narrativi degni di un reality, con cadute drammatiche e ritiri sorprendenti come quelli dell’ex vincitore Hindley o di Mikel Landa, senza dimenticare l’assenza del fenomeno Pogaar. E l’effetto si vede sugli ascolti. L’11esima tappa da Viareggio a Castelnovo su Rai 2 ha tenuto una media di 1,2 milioni col 12.7% di share, picco nell'ultima mezz’ora con 1,7 milioni di teste e il 21.7% di share.